Les qualifiés pour les seizièmes de finale de l'Europa League

Les qualifiés pour les 16e de finale de la Ligue Europa après la 6e et dernière journée de poules jeudi soir :

Les premiers de groupe :

Bayer Leverkusen (ALL), RB Salzbourg (AUT), Zénith Saint-Pétersbourg (RUS), Dinamo Zagreb (CRO), Arsenal (ANG), Bétis Séville (ESP), Villarreal (ESP), Eintracht Francfort (ALL) Genk (BEL), FC Séville (ESP), Dynamo Kiev (UKR), Chelsea (ANG),



Les deuxièmes de groupe :

Zurich (SUI), Celtic (ECO), Slavia Prague (TCH), Fenerbahçe (TUR), Sporting (POR), Olympiakos (GRE), Rapid Vienne (AUT), Lazio Rome (ITA), Malmö (SWE), Krasnodar (RUS), Rennes (FRA), BATE Borisov (BLR)



Reversés en 16e de finale à l'issue de la phase de poule de la Ligue des champions :

Club Bruges (BEL), Inter Milan (ITA), Naples (ITA), Galatasaray (TUR), Benfica (POR), Shakhtar Donetsk (UKR), Viktoria Plzen (CZE), Valence (ESP).



Les premiers de groupe, Naples, Valence, l'Inter Milan et Benfica seront têtes de série lors du tirage au sort des seizièmes de finale de la Ligue Europa qui aura lieu le 17 décembre. Les matches aller se joueront le 14 février et les matches retour le 21 février.