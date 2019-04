Les pépites de l'Europa League

Callum Hudson-Odoi

Des millions, Chelsea en a investi dans sa formation. Avec comme réussite Callum Hudson Odoi. Il a 18 ans et pourtant, le voilà passé international anglais avant même d’avoir débuté une seule rencontre de Premier League. Et pour cause, c’est en Europa League que le garçon a brillé. 4 buts, 2 assists, et un avenir tracé à Londres. D’autant plus qu’il vient de battre Eden Hazard à un concours de précision… Si c’est Eden qui le dit…