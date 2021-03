Les joueurs des Rangers qui avaient enfreint les règles Covid suspendus 4 matchs fermes

Les joueurs des Rangers qui avaient enfreint le protocole Covid-19 ont été suspendus pour six rencontres, dont quatre fermes et deux avec sursis, a annoncé mardi la Fédération écossaise de football (SFA).

Le milieu de terrain Bongani Zungu et les défenseurs Nathan Patterson et Calvin Bassey avaient déjà été sanctionnés par leur club, le 17 février dernier, à la veille du match d'Europa League contre l'Antwerp. Les deux autres joueurs sanctionnés sont l'attaquant Dapo Mebude et le gardien de but Brian Kinnear, tous deux prêtés, respectivement à Queen of the South et à Annan Athletic. Les médias britanniques avaient révélé que les cinq joueurs avaient participé à une fête interrompue par la police de Glasgow.

Les Rangers sont déjà assurés du titre de champions d'Ecosse.