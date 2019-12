Les Gantois "très contents" d'affronter l'AS Roma

Michel Louwagie était heureux de voir le nom de l'AS Rome à côté de celui de son club au tirage au sort des 16e de finale de l'Europa League. Le manager général de La Gantoise espérait pouvoir être opposé à un "grand nom". Et le match retour est prévu à Gand.

"Toute La Gantoise espérait un grand nom et nous l'avons", s'est réjoui Michel Louwagie lundi. "L'AS Rome joue normalement la Ligue des Champions chaque saison. Nous sommes très contents du tirage. Avec le président, Ivan De Witte, nous en parlions encore hier en disant que l'AS Rome serait l'adversaire idéal. Le stade sera plein. Sur le plan sportif, c'est un gros morceau. Mais on pouvait très bien aussi pêcher un adversaire plus abordable et être quand même éliminé. On opte plus volontiers pour un grand nom. En plus, je pense que nos chances ne sont pas nulles. On joue d'abord en déplacement et on peut aller chercher un bon résultat. Dans ce cas, tout est possible chez nous. On veut de toute façon faire mieux qu'il y a dix ans."

La Gantoise avait en effet été battue 3-1 à Rome et laminé 1-7 au match retour au troisième tour préliminaire de l'Europa League en 2009 contre l'AS Rome.

Le match aller est en principe prévu le 20 février, le retour à Gand le 27 février.