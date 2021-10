Les Belges à l'étranger : première titularisation et victoire pour Mertens, Denayer et Januzaj aussi vainqueurs

Titulaire avec Naples pour la première fois depuis le 22 avril et sorti à la 72e minute, Dries Mertens a assisté du banc aux buts de Lorenzo Insigne (76e), de l'ancien-carolo Victor Osimhen (80e) et de Matteo Politano (90e+5) qui ont permis aux Napolitains de venir à bout du Legia Varsovie 3-0. Naples compte désormais 4 points et pointe à la deuxième place derrière le Legia, 6 points, qui perd ses premiers points et encaisse son premier but dans cette phase de poules. Leicester a battu le Spartak Moscou 3-4 mercredi et compte 4 points. Les Moscovites ferment la marche avec 3 unités.

Yorbe Vertessen (56e) et Eliot Matazo (69e) sont tous deux entrés au jeu lors de la victoire des Monégasques aux Pays-Bas face au PSV (1-2). Les buts de la rencontre ont été inscrits par Myron Boadu (20e) et Cody Gakpo (59e) avant que Sofiane Diop ne délivre les siens (89e). Au classement, Monaco est en tête avec 7 points, le PSV est troisième avec 4 unités. La Real Sociedad, qui a gagné 0-1 en Autriche face à Sturm Graz, est deuxième avec 5 points au compteur. Adnan Januzaj a joué 77 minutes et Alexander Isak a inscrit le seul but du match (69e). Sturm Graz est dernier avec un zéro pointé.

Lyon, avec Jason Denayer pendant toute la rencontre, s'est fait peur mais l'a emporté 3-4 à Prague face au Sparta. Les Tchèques menaient de deux buts grâce à Lukas Haraslin (4e et 19e) mais les Lyonnais montraient du caractère et retournaient la situation, des buts de Karl Toko-Ekambi (42e et 88e), Houssem Aouar (53e) et Lucas Paqueta (68e). Le but de Ladislav Krejci arrivait trop tard (90e+6). Au classement, les Lyonnais comptent 9 points sur 9 et trônent en tête du groupe. Le Sparta est deuxième avec 4 unités. Les Rangers remportent leurs trois premiers points de la compétition grâce à leur victoire 2-0 face à Brondby. Les Danois sont derniers avec 1 point.