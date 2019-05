Les "adieux en or" d'Eden Hazard salués par la presse britannique... et la presse espagnole

"Des adieux en or" : la presse britannique a salué ce jeudi le dernier match d'Eden Hazard avec Chelsea, auteur de deux buts lors de la victoire en finale d'Europa League contre Arsenal (4-1), mercredi dans un stade de Bakou déserté par les supporters.

Le Times, le Telegraph et le Guardian félicitent tous trois le Belge pour sa dernière avec les Blues. Si le quotidien de référence et celui des conservateurs sont affirmatifs sur le départ du joueur vers le Real Madrid, le Guardian a titré "Des adieux en or ?", laissant planer le doute sur l'avenir du milieu de terrain.

Les tabloïds ne sont pas en reste. Le Sun salue la jolie fin du "projet Eden" : "Il y a sept ans, Hazard était l'un des joueurs les plus prometteurs d'Europe lorsqu'il a franchi la porte du club. Il s'en va en tant que légende de Chelsea."

Le Daily Mail, lui, a apprécié une saison "scellée par un baiser", montrant une photo du Belge envoyant des baisers à la foule.

La performance d'Eden Hazard n'a pas non plus échappé à la presse espagnole : "Génie" auteur d'un "match de légende", le Belge fait la Une de la presse madrilène, qui se réjouit de son très probable transfert vers le Real.

"Le dernier match de Hazard a été un match rêvé. Le génie belge a imprimé sa marque avec deux buts et une passe décisive en finale de la Ligue Europa contre Arsenal (4-1)", s'enthousiasme le quotidien sportif Marca, le plus lu d'Espagne, avec ce titre en Une : "Le Real recrute un champion."

Même tonalité pour le journal As : "Bakou a couronné Hazard", peut-on lire, avec une photo du Belge posant avec le trophée. "Hazard a livré un récital contre Arsenal (...) en signant un nouveau chef d'oeuvre à encadrer."

Et les propos de l'attaquant international belge, qui a déclaré juste après la rencontre avoir probablement disputé son dernier match avec Chelsea, n'ont fait qu'apporter de l'eau au moulin de la presse espagnole.

"Il a 28 ans et tout suggère qu'il sera le leader du nouveau Real Madrid de Zidane", fait valoir As. "Il est difficile de ne pas considérer qu'il sera l'un des prétendants au Ballon d'Or dans les prochaines années."

Selon As, qui cite des sources proches des négociations, le Real Madrid devait transmettre ce jeudi une offre à Chelsea, "en ayant bon espoir qu'elle soit définitive."