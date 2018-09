Leonardo: "Ce ne sera pas facile de jouer contre Dudelange"

Le tirage au sort de la phase de poules de l'Europa League s'est déroulé vendredi. Dudelange, premier club luxembourgeois à se qualifier pour une Coupe d'Europe, a été versé dans le groupe de Milan, du Betis et de l'Olympiacos. Ce qui annonce des belles affiches pour le F91.

A Milan, on ne veut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuer. Même si l'affiche semble disproportionnée, celle reste un match de Coupe d'Europe et il faut être prudent. "C'est leur première participation. Cela fait plaisir" déclare Leonardo, le directeur sportif du Milan AC au micro de Benjamin Deceuninck. "Il y a beaucoup de supporters de Milan au Luxembourg. C'est une équipe qu'on connait et ce n'est pas facile de jouer contre eux. Encore plus dans le cadre d'une compétition européenne. On est aussi avec le Betis et l'Olympiacos. C'est un groupe important."

Du côté italien, on reste humble à l'entame de la compétition. Leonardo indique que le club est en reconstruction. "L'AC Milan est un club de tradition mais nous sommes au début d'un nouveau cycle. On joue l'Europa League et c'est quelque chose de très important. Nous avons une équipe jeune, dont les joueurs jouent déjà ensemble depuis 2 ou 3 ans. Mais il nous manque quelque chose pour le niveau européen."