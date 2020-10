Le Standard renverse Fehervar et se qualifie pour la phase de poules d'Europa League

Le Standard de Liège s’est qualifié pour la phase de poules d’Europa League jeudi soir en venant à bout des Hongrois de Fehervar (3-1). Menés 0-1 après 10 minutes, les Liégeois ont poussé pendant tout le match et ont été récompensés de leurs efforts. Nicolas Gavory (51e) et Selim Amallah sur penalty (77e et 85e) ont ainsi permis aux Rouches de faire tourner la rencontre à leur avantage.

Le Standard va donc pouvoir disputer la phase de poules de l’Europa League pour la troisième année consécutive. Les Liégeois connaîtront leurs futurs adversaires dès vendredi avec le tirage au sort prévu à Nyon sur le coup de 13h. En plus du Standard, deux autres clubs représenteront la Belgique : l’Antwerp et La Gantoise. Charleroi a quant à lui été éliminé par le Lech Poznan.