Le Standard quitte l'Europa League sur un partage frustrant (2-2) face à Benfica

Jan Vertonghen - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Standard - Benfica : 2-2 - Europa League 2021 - Phase de poule - 10/12/2020 Le Standard a réussi à partager l'enjeu face au prestigieux Benfica Lisbonne (2-2) ce jeudi lors de la sixième et dernière journée de la phase de poules de l'Europa League. D'ores et déjà éliminés de la C3 avant le coup d'envoi de cette rencontre, les hommes de Philippe Montanier ont tenu tête aux Portugais et mené à deux reprises grâce à Nicolas Raskin (12' 1-0) et Abdoul-Fessal Tapsoba (60' 2-1), mais Everton (1-1 16') et Pizzi (67' 2-2), sur un penalty accordé pour une faute inexistante de Kostas Laifis, ont répondu aux buts liégeois.