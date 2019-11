Le Standard partage au Vitoria et n'aura pas le droit à l'erreur contre Arsenal

Le Standard a partagé 1-1 face au Vitoria Guimaraes. Un résultat qui place les Rouches dans une situation très compliquée pour une éventuelle qualification. Les Rouches devront battre Arsenal et espérer une victoire du Vitoria face à Francfort pour continuer leur aventure européenne. Ils pourront nourrir quelques regrets à l'issue de la rencontre. Au niveau footballistique, les deux équipes ont offert un bon spectacle dans cette rencontre, sans parvenir à se départager. Maxime Lestienne a converti un penalty obtenu de façon litigieuse par Samuel Bastien. Le club portugais a égalisé dans la foulée par Andre Pereira. Entre-temps les esprits se sont échauffés, la tension était très présente en première période. Le spectacle était toujours au rendez-vous en seconde mi-temps, la tension moins. Mais les deux équipes ne sont pas parvenues à marquer le petit but synonyme de victoire. Le Standard est désormais troisième de son groupe, à deux points de Francfort.

La rencontre débute dans la fumée provoquée par... les fumigènes. Le coup d’envoi est donc donné avec quelques minutes de retard alors que l’on distincte difficilement les joueurs sur le terrain. Les dix premières minutes sont d’ailleurs du rodage des deux côtés. Guimaraes obtient d’abord une occasion, le Standard répond au quart d’heure. Le club portugais a ensuite le monopole sur les occasions jusqu’à la demi-heure.

Lestienne offre alors une nouvelle opportunité aux Rouches sur un bon contre. L’action se conclut par un tir sans grand danger du Belge, qui n’avait pas beaucoup d’autres possibilités. Les hommes de Preud’homme connaissent une meilleure période, notamment grâce à quelques passes lumineuses de Mpoku.

Un penalty assez généreux est ensuite accordé au Standard à cinq minutes de la pause. Il y a bien un contact entre Samuel Bastien et Jesus, le gardien adverse, mais il est léger et surtout il survient pendant la chute du joueur belge, il ne la précède pas. Maxime Lestienne ne se préoccupe pas de tout ça, il tire le penalty et le convertit, les Liégeois prennent l’avantage dans un temps fort, (0-1).

Et alors que la fumée s’était dissipée dans le stade Dom Afonso Henriques, ce but met le feu aux poudres. La tension prend malheureusement une large place dans la rencontre.

Paul-José Mpoku est victime d’un geste d’anti-jeu en plein visage. Une discussion très animée s’en suit, Maxime Lestienne est notamment très énervé. Samuel Bastien vient alors le calmer. Et après une sacrée cohue Tapsoba, l’auteur de la faute sur Mpoku, écope d’une jaune, tout comme… Samuel Bastien ! L’arbitre de la rencontre se trompe, il visait à priori la réaction houleuse de Maxime Lestienne. Il est temps que cette première période se termine.

Les Rouches n’auront pas mené bien longtemps alors que dans la foulée, un des adjoints du coach du Vitoria reçoit une carte rouge en raison de son comportement. Les esprits sont toujours très animés en cette toute fin de première mi-temps.

Les Portugais en profitent pour égaliser d’une très jolie manière. Une belle action collective avec un superbe pré-assist, 1-1. Andre Pereira est à la conclusion.

La deuxième période est toujours intéressante d’un point de vue purement footballistique, d’autant que la tension est retombée de plusieurs crans. Les deux équipes ont tour à tour des balles de match dans les pieds sans parvenir à conclure. D'ailleurs le score ne changera plus. Le Vitoria Guimaraes est éliminé, le Standard est dans une situation très compliquée. Francfort a battu Arsenal et les Rouches devront donc au minimum battre les Gunners pour tenter de se qualifier.