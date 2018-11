Le Standard mène pendant une heure, puis perd tout en 200 secondes à Krasnodar

Le Standard s'est incliné 2-1 sur la pelouse de Krasnodar ce jeudi dans le cadre de la quatrième journée du Groupe J de l'Europa League.

Les Liégeois, rapidement mis aux commandes par leur capitaine Mehdi Carcela (19' 0-1), ont maîtrisé leur sujet durant toute la première période avant de lâcher du lest après la pause et de permettre aux Russes, via Magomed Suleymanov (79' 1-1) et Wanderson (82' 2-1), un ancien de la maison rouche, de décrocher une victoire sans doute déterminante dans la course à la qualification pour les seizièmes de finale de la compétition.

Ce résultat, conjugué à la victoire de Séville, pourtant réduit à dix et encore accroché à cinq minutes du terme, sur la pelouse d'Akhisar (2-3), condamne désormais le Standard à l'exploit lors des deux dernières journées de la compétition.

Relégués à trois points du FC Séville et de Krasnodar, les troupes de Michel Preud'homme devront réaliser un sans-faute à Akhisar et à domicile face à Séville, et miser sur des faux-pas de leurs adversaires pour passer l'hiver "européens".