Le Standard, 50 ans après le Banik Ostrava

Il y a 50 ans (le 10 septembre 1969), le Vitória Guimarães disputait le tout premier match de son histoire en coupe d’Europe.

Au premier tour de la Coupe... des Villes de Foires (ancêtre de la coupe de l’UEFA, aujourd’hui Europa League), les Portugais accueillent le Banik Ostrava, une équipe... tchécoslovaque. Ce match historique se déroule en fin d’après-midi parce que le stade municipal ne dispose pas de lumière artificielle. Le seul but du match est inscrit par Carlos Manuel devant 10.000 spectateurs.

Guimarães doit cette présence inédite à sa troisième place conquise lors du championnat 1968-1969, ce qui demeure à ce jour le meilleur classement de son histoire.

Au même moment, à 2000 kilomètres de là, le Standard de Liège, entraîné par le Français René Hauss, remporte le premier de ses trois titres consécutifs de champion de Belgique et entame son âge d’or. C’est le temps des Jean Nicolay, Jacky Beurlet, Jean Thissen, Louis Pilot, Léon Semmeling, Wilfried Van Moer, Erwin Kostedde, Henri Depireux, Antal Nagy...

Depuis le match contre Ostrava, le Vitória a disputé 78 matches en compétitions européennes : 28 victoires, 17 partages et 37 défaites pour 86 buts inscrits et 111 concédés.

Son meilleur résultat : une élimination en 1/4 de finale de la coupe de l’UEFA en 1987, par le Borussia Mönchengladbach, 3-0 en Allemagne et 2-2 au Portugal.

La saison suivante, Guimarães affronte Beveren au deuxième tour. Les Belges s’inclinent 1-0 sur penalty au Portugal. C’est l’époque de David Fairclough et de...Danny Pfaff, un des frères de Jean-Marie ! Lors du match retour au Freethiel, Dominique Lemoine remet les deux équipes à stricte égalité. Les Waeslandiens sont éliminés (4-5) au terme d’une séance de tirs au but cauchemardesque pour les supporters belges. Guy François, Marek Kusto, Dominique Lemoine et Franz-Josef Schmedding convertissent leurs tirs au but... tout comme les quatre premiers tireurs portugais. Patrick Stalmans rate le sien et Ademir Álcântara qualifie le Vitoria.

Raymond Goethals fut entraîneur à Guimarães lors de la saison 1984-1985, au lendemain de l’affaire de corruption "Standard-Waterschei". L’ex-Diable Rouge Patrick Vervoort (1/2 finaliste de la Coupe du Monde 1986 au Mexique) y évolua lors de la saison 1996-1997 avec à peine un peu plus de réussite que David Paas (ex-Alost, Harelbeke, Genk et Westerlo) la saison suivante.