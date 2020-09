Le Sporting de Charleroi serein mais déterminé avant de retrouver l'Europa League

Calme et sérénité. Deux mots qui viennent directement à l’esprit quand on arrive au Stade du Pays de Charleroi à la veille du premier (et, il l’espère, pas le dernier) match européen du Sporting carolo cette saison. Face au Partizan Belgrade, ce sera le tout pour le tout : en cas de défaite lors de 3e tour préliminaire d’Europa League joué sur un match, la saison européenne des Zèbres sera déjà terminée jeudi soir. Sans les fans, le huis clos étant de mise, on est tout de même fort loin de l’effervescence qui aurait pu entourer cette joute européenne en d’autres temps. Il est écrit que 2020 est une année particulière pour tout le monde, y compris donc pour les Zèbres qui carburent en championnat et retrouvent la Coupe d’Europe cinq ans après leur dernière participation. "La situation actuelle fait qu’on sera privés de nos supporters, c’est comme ça", soupire Karim Belhocine, l’entraîneur carolo. "S’ils avaient été là, cela aurait clairement été un avantage. Mais justement, on aura à cœur de tout faire pour leur donner du bonheur "à distance" et on espère pouvoir fêter ça tous ensemble plus tard."

Pas de public, mais le groupe carolo a pu préparer ce match au complet, Guillaume Gillet (absent contre le Beerschot) et Ryota Morioka (sorti préventivement dans ce même match à cause de douleurs dorsales) ont pu s’entraîner sans souci. C’est donc en toute sérénité que le capitaine carolo Dorian Dessoleil, chef de bande d’une équipe qui signe le sans-faute actuellement sur le sol belge, s’est présenté devant la presse : "On est dans une bonne période. On ressent beaucoup de fierté, on sent qu’il y a pas mal d’engouement ici autour du match, mais nous on essaie de se concentrer sur le football. On ne se met pas de pression supplémentaire parce que c’est l’EuropaLeague."

Tout ou rien

L’Europa League, certes. Les logos de la compétition européenne ont d’ailleurs fleuri un peu partout dans le stade. Mais le match de ce jeudi n’a pas encore la vraie saveur des matches de poules. C’est l’Antwerp qui a décroché le ticket direct grâce à sa victoire en Coupe de Belgique. Les Carolos, troisièmes du championnat au moment de son arrêt, ont eu le temps de se remettre de cette petite déception (ils auraient intégré les poules en cas de défaite des Anversois en finale de la Coupe), mais Karim Belhocine avoue eu quelques craintes : "J’ai eu peur que certains prennent un petit coup de savoir qu’on devrait jouer deux tours pour arriver en poules. Mais je pense que mes joueurs savent comme moi qu’on ne va jamais recevoir de cadeaux. Tout ce qu’on peut avoir, tout ce qu’on doit avoir, on doit aller le chercher ensemble. Ça nous booste même peut-être un peu plus. On devra mériter la qualification."

Face à une équipe qui joue souvent les premiers rôles en Serbie (le Partizan est vice-champion en titre derrière l’Etoile Rouge) et possède une fameuse expérience européenne en comparaison à Charleroi, les leaders du championnat de Belgique n’auront de toute façon pas le choix : ils devront être à niveau. "J’espère que les joueurs prendront la mesure de l’événement" continue le coach. "Ce sont des expériences qu’on ne vit pas nécessairement 15 ou 20 fois dans une carrière".

Son capitaine semble prêt, en tout cas : "Vivre ce genre de match donne envie d’en connaître plus, à nous de faire le nécessaire pour ça ! On est concentrés. On est contents d’avoir gagné contre le Beerschot, le mental est bon pour tout le monde et on a travaillé très dur en préparation pour répondre présent même quand les matches s’enchaînent." Et Dorian Dessoleil de terminer sur une note d’humour et un clin d’œil vers le coach : "Comme dirait quelqu’un qui se reconnaîtra : la fatigue c’est pour les faibles."