Le RSCA éliminé, le but de Giroud, le raté de Claesson dans la séance de rattrapage de l'Europa League

En quelques minutes, dans la séquence intitulée "La séance de rattrapage", Pascal Scimè vous propose de faire le point sur les moments forts de cette quatrième journée d'Europa League.

Au programme :

- Les résultats des matches des clubs belges : "Bilan européen négatif ": les propos d'Hein Vanhaezebrouck font l'unanimité; une défaite(2-0) face au Fenerbahçe conduit les Mauves tout droit vers l'élimination. Anderlecht est donc le premier club belge éliminé des coupes européennes cette saison. De son côté, le Standard s'incline 2-1 face à Krasnodar et se retrouve 3ème de son groupe. Enfin, l'égalisation de Sander Berge à la 87ème (1-1) permet à Genk de maintenir sa place de leader du groupe I.

- Le chiffre de la soirée : 794. 794 minutes, c'est le temps qu'a dû patienter Olivier Giroud entre son but précédent et celui marqué ce jeudi soir face au BATE Borisov.

- L’affiche de la soirée : 4-3 ! 7 buts en 59 minutes ! Un match spectaculaire entre le Spartak Moscou et le Glasgow Rangers.

- Les plus beaux gestes (et les plus ratés) : Cette 4ème journée d’Europa League nous offre, comme toujours, quelques très beaux gestes mais d’autres un peu plus maladroits... Viktor Claesson, bon joueur, mais cette fois-ci il s'emmêle les pinceaux !

- Les buts de la soirée : Un petit bijou signé par le grec, Lázaros Christodoulopoulos. Dans ce même match, on soulignera évidemment le premier but de Dudelange (marqué par Sinani) en Coupe d'Europe !

- L'image de la soirée : Eh oui, on l'a vu, le jeu du Sporting D'Anderlecht sur la scène européenne est assez nébuleux. Du brouillard chez les Mauves, mais aussi à Zagreb ce jeudi soir ! Cela n'a toutefois pas empêché le Dynamo de l'emporter 3-1 face au Spartak Trnava.

- Le vrai ou faux de la soirée avec Swann Borsellino.