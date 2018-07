Le premier Belge buteur en Coupe d'Europe cette saison ? Mayron De Almeida !

La Coupe du Monde n'est pas encore terminée que l'Europa League et ses multiples tours préliminaires ont déjà repris leurs droits.

Et ce jeudi, à l'occasion du match aller du premier tour de qualification qui a vu les Luxembourgeois du FC Progrès Niederkorn se déplacer au FK Qabala, en Azerbaïdjan, l'attaquant belge Mayron De Almeida a ouvert le score en faveur des Luxembourgeois (51' 0-1). Ces derniers se sont finalement imposés 0-2 après un second but signé Olivier Thill sur penalty (61').

Passé par Virton et le FC Tours, Mayron De Almeida, 22 ans, est ainsi devenu le premier joueur belge à inscrire un but en Coupe d'Europe cette saison. Pour rappel, le Club de Bruges, le Standard, Anderlecht, La Gantoise et Genk défendront cette saison les couleurs de la Belgique sur la scène européenne.

Parmi les autres résultats de la soirée, notons la victoire des Glasgow Rangers de Steven Gerrard face à Shkupi (2-0) ou encore celui du FC Copenhague face à KuPS.

La formule de l'Europa League a été modifiée cette saison avec un tour préliminaire regroupant des représentants des petites nations européennes et qui précède trois tours de qualification désignant les participants aux barrages.

Les 21 vainqueurs des barrages rejoindront les 17 équipes directement qualifiées pour la phase de groupes de la C3, ainsi que les 10 éliminés de la phase qualificative de la C1 reversés en C3.