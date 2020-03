Le match d'Europa League entre Copenhague et Basaksehir joué à huis clos

Une boulette, une praline et une qualification au menu pour Basaksehir - Istanbul Basaksehir -... Istanbul Basaksehir s'est imposé 4-1 après prolongations face au Sporting Lisbonne en seizièmes de finale de l'Europa League. Au bout d'un match fou, les Turcs se sont finalement qualifiés. Les deux premiers buts de l'équipe basée à Istanbul valent le détourSur le premier, le gardien lisboète Luis Maximiano est loin d'être irréprochable. Après un premier réflexe assez étrange, il laisse passer le ballon entre ses jambes sur la frappe qui suit. Le deuxième but est lui plus spectaculaire. Sur un coup-franc très excentré, Danijel Aleksic frappe directement et trouve la lucarne opposée d'un Maximiano scotché sur sa ligne.