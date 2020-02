Le lob tout en finesse de Dennis face à Manchester United, sur une passe de Mignolet

Le lob toute en finesse de Dennis face à Manchester United, sur une passe de Mignolet - © KURT DESPLENTER - BELGA

1-0 : But d'Emmanuel Dennis - FC Bruges - Manchester United - 20/02/2020 But d'Emmanuel Dennis pour le FC Bruges ! Sur un contre rapide pour les Belges, le Nigérian est lancé dans le dos de la défense. Il prend de vitesse Brandon Williams et bat Sergio Romero d'un lob astucieux. Quelle sortie ratée du remplaçant de David De Gea (1-0) !