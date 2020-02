Le jeune Maxim De Cuyper était "kapot" après Bruges-Manchester United

Philippe Clement a surpris tout le monde en seizièmes de finale aller de l’Europa League en alignant sur le côté gauche Maxim De Cuyper. Le jeune joueur de 19 ans disputait ses toutes premières minutes avec l’équipe première brugeoise. Un choix audacieux de la part du coach. Bruges a partagé 1-1 contre Manchester United, en seizièmes de finale aller de l’Europa League.



"C’était un fameux match. Débuter contre Manchester, c’est incroyable", a déclaré Maxim De Cuyper. "Je suis content de la manière dont cette première s’est déroulée. Evidemment j’aurais voulu en faire plus, mais je peux déjà être satisfait. Sur le but de Manchester c’est vrai que c’est dommage cette rentrée en touche mal négociée. J’aurais sans doute dû faire autre chose, la donner à quelqu’un d’autre. Je prends ce but pour moi. Mais il faut passer à autre chose et marquer à Manchester au retour. Ce match, c’était beaucoup d’émotions pour moi. Mais je suis complètement 'kapot', complètement crevé. Je crois que je vais bien dormir", raconte encore le jeune joueur brugeois né à quelques mètres du stade.