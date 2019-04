Joao Félix - © CARLOS COSTA - AFP

Le jeune Joao Félix s'offre un triplé et une belle émotion - Benfica - Francfort - 11/04/2019 Joao Félix, l'attaquant portugais véritable héros du soir pour Benfica, était en pleine bourre face à l'Eintracht Frankfurt ce jeudi soir durant le match aller des 1/4 de finale de l'Europa League. A 19 ans seulement, l'élément offensif a inscrit le premier triplé de sa carrière professionnelle. L'émotion était vive pour la promesse portugaise et ce dernier a essuyé quelques larmes après son troisième but.