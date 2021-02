Le froid polaire, l'absence de Clement, Vanaken et Lang : le Club de Bruges en quête d'un exploit à Kiev

Cette saison, les Brugeois cartonnent en championnat et ils nourrissent l’ambition légitime d’aussi briller en Europa League. L’équipe a été façonnée pour s’illustrer sur tous les tableaux. Les arrivées de Chong, Dirar et Dost vont en ce sens.

Et à n’en point douter, à armes égales, dans un contexte normal, on serait sur du 50-50. Le Dynamo, vainqueur sortant de la Coupe d’Ukraine, vice-champion et leader de l’actuel championnat d’Ukraine est une équipe solide qui s’appuie sur un stade flambant neuf : le Complexe Sportif national "Olimpiski" rénové pour l’Euro 2012 et dont la capacité culmine à 70.000 places.

Cet après-midi, il ne vibrera pas. Mais il s’agit sans doute de l’unique bonne nouvelle côté brugeois. Les Flandriens se rendent effectivement à Kiev sans Philippe Clement et son staff, retenus en Belgique pour cause de Covid. Tim Smolders et Rik De Mil assureront la transition face à l’expérimenté Mircea Lucescu.

"Ce n’est pas un souci, nous dit l’ancien joueur du Club de Bruges Karel Geraerts. Tim sait comment ça marche hein… Il a beaucoup d’expérience. En plus, ils sont à la tête de Bruges Next Gen qui évolue en division 1 B. Cette équipe évolue avec la même philosophie que l’équipe première. Il y aura une bonne communication entre eux et Philippe Clement. Philippe va leur donner beaucoup de confiance. Je n’ai pas peur."

Des propos rassurants que ne partagent pas du tout notre consultant, Nordin Jbari. L’ancien buteur du Club dit ceci : "Clement va manquer c’est sûr. Il possède une énergie positive. Une énergie de la gagne. Pour l’instant, tout lui réussit. Sa présence est importante. Comment changer le cours d’une rencontre ? Il y a le message du coach, la confiance qu’il donne… Gerets faisait cela avec son énergie à Bruges quand je l’ai connu. Si vous êtes menés 1-0 au repos et que votre entraîneur est apathique dans le vestiaire, ça ne va pas aller. Par contre si votre coach reste calme et vous donne sa confiance ça change tout."

Et puis il y a les absences de Denswil, Mitrovic, Vanaken et Lang. Les deux derniers surtout seront difficilement remplaçables. A deux ils ont un pied dans 38 buts marqués par le Club cette saison.

"Depuis l’arrivée de Lang, Vanaken porte un peu moins l’équipe, poursuit Nordin Jbari. Mais il reste important avec son passing, son jeu de tête etc. Lang, lui, il accélère le jeu. Il peut dribbler deux joueurs et délivrer une passe décisive. Ce sera compliqué sans ces deux joueurs-là. Tout ceci m’amène à penser que le contexte et la préparation ne sont pas optimaux. J’espère me tromper…"

Et avec tout cela on n’a même pas abordé la météo qui va très solidement descendre en dessous de zéro. Un froid polaire auquel les Brugeois sont moins habitués que les joueurs du Dynamo. Le contexte n’est pas top. Mais les Brugeois, ces dernières saisons, ont prouvé qu’ils avaient faim d’exploits. Avec notamment quelques performances hors-norme à l’extérieur. A eux de spéculer ce soir avant de forcer la qualification au retour jeudi prochain.