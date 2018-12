Le coefficient belge a le sourire malgré les fins de parcours du Standard et Anderlecht

Le FC Bruges, troisième de son groupe en Champions League, et le Racing Genk poursuivent l’aventure européenne dans cette saison 2018-2019 tandis que le Standard de Liège et le Sporting d’Anderlecht s’arrêtent au stade de la phase de poules de l’Europa League.

Les clubs belges ont récolté de précieuses unités pour notre coefficient sur la scène européenne : Bruges 9 points, Genk 8, le Standard 7, Anderlecht 3 et La Gantoise 2,5. Un succès rapporte deux unités et un partage une seule. Les points acquis en phase qualificative sont divisés par deux.

33ème la saison dernière, la Belgique occupe à ce stade la 7ème place des coefficients par pays. Sur les cinq dernières saisons, soit le critère qui détermine le nombre de participants à la Champions League, notre nation occupe le 8ème rang provisoire (39,3), devant l’Ukraine (38,1), qui peut compter sur les qualifications du Shakhtar Donetsk et du Dynamo Kiev en 1/16 de l'Europa League, et la Turquie (34). Cette 8ème position nous assurerait, en plus d’un ticket qualificatif direct, un deuxième ticket qui donnerait lui accès à l’avant-dernier tour éliminatoire de la C1.

Retrouvez tous les détails dans la vidéo ci-jointe.