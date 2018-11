Le coach de Trnava va miser sur la même tactique qu'à l'aller

Anderlecht affrontera jeudi le Spartak Trnava dans le cadre de la cinquième journée de l'Europa League. Si le club bruxellois est déjà éliminé, son adversaire slovaque espère toujours se qualifier pour les 16e de finale."Nous allons nous donner à fond pour que notre rêve européen reste vivant", a déclaré l'entraîneur Radoslav Latal mercredi à l'occasion d'une conférence de presse au Stade Constant Vanden Stock.

Le Dinamo Zagreb est en tête du groupe D avec un bilan parfait de douze points en quatre matches. Le club croate est suivi par Fenerbahçe (7), Trnava (3) et Anderlecht (1). Le Spartak peut encore se qualifier pour les 16e mais il n'a plus son destin entre ses mains. Le champion de Slovaquie doit gagner au Parc Astrid et espérer que simultanément Fenerbahçe ne gagne pas contre Zagreb. Dans ce cas, le duel final entre les deux équipes sera décisif.

"Anderlecht ne s'épargnera certainement pas", a prédit Latal. "Le club a vécu une saison européenne décevante, mais il voudra soigner sa réputation. Il jouera pour la victoire surtout devant ses supporters. Anderlecht est un grand nom en Europe, une équipe qui a l'habitude de jouer la Ligue des Champions. Cela promet d'être difficile mais nous n'avons pas peur de notre adversaire."

Lors de la première journée en septembre, Trnava a étonnamment battu Anderlecht 1-0. "Notre plan, avec une solide organisation défensive, a bien marché. Nous allons essayer de nous en sortir à nouveau de cette façon. Nous sommes prêts pour le duel et nous essayerons de garder intactes nos chances de qualification", a avancé Latal.

Erik Grendel, 30 ans, a joué l'intégralité du match aller. "Nous visons au moins un point et nous croyons en nos chances. Anderlecht est une excellente équipe mais nous pouvons à nouveau paralyser ses points forts. Nous avons quelques blessés et nous ne savons pas encore avec quelle équipe nous commencerons. Mais je suis confiant", a affirmé le milieu.