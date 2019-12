Le Club Bruges et La Gantoise fixés sur leur sort européen lundi

Le Club Bruges et La Gantoise fixés sur leur sort lundi - © Tous droits réservés

La Gantoise - Oleksandriya : le résumé du match - Europa League - Groupe E - 12/12/2019 Mission accomplie pour La Gantoise. Après une mi-temps maîtrisée, les Buffalos ont souffert face Oleksandria (2-1). Le doublé précoce de Laurent Depoître a tout de même permis aux Gantois de valider leur première place. Les joueurs de Jess Thorup terminent leur phase de groupe invaincus. Avec 12 points, ils figurent parmi les huit meilleurs premiers et seront donc tête de séries en 1/16e de finale de l’Europa League. Thorup se méfiait de ce match qu’il présentait comme le plus compliqué à négocier. Le coach danois est rapidement rassuré. Appliqués, concentrés sur l’objectif, ses joueurs prennent le match en main. Laurent Depoître se charge de mettre Gand à l’abri en un quart d’heure. Le solide attaquant ouvre le score après un bel appel en profondeur (6e). Il double ensuite la mise d’un petit extérieur du droit (16e). Roman Yaremchuk (25e et 36e) et Roman Bezus (39e) ne parviennent pas à creuser l’écart. A la mi-temps, tout va bien pour Gand. Les Buffalos se relâchent, Oleksandriya en profite. Denys Miroshnichenko ramène le score à 2-1 (54e), Denys Bezborodko voit son but annulé pour hors-jeu (56e). Gand met du temps à se ressaisir et continue de subir. Les Buffalos tiennent jusqu’au bout mais ces 45 minutes de latence ont failli coûter cher à Gand et auraient pu entacher leur excellente première mi-temps. Quatre ans après la fabuleuse épopée en Ligue des champions, le club du président De Witte sort à nouveau d'une phase de groupe européenne.