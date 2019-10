Le but du talon d'un ancien talent anderlechtois, Guillermo Molins - © ANDREAS HILLERGREN - AFP

Un but du talon d'un ancien talent d'Anderlecht - Malmo - Lugano - 24/10/2019 L'Europa League permet de (re)découvrir certains joueurs qui sont passés par la Belgique. Ce jeudi soir, c'est un ancien Anderlechtois, Guillermo Molins, qui s'est rappelé aux bons souvenirs des fans mauves. Le joueur suédois, actif à Malmö, a inscrit le deuxième but de son équipe d'une subtile déviation du talon, dos au but. Il a évolué au Sporting bruxellois entre 2011 et 2013.