Le Burnley de Defour éliminé des poules d'Europa League, Boyata et le Celtic qualifiés

Steven Defour ne disputera pas la phase de poules de l'Europa League cette saison. Toujours convalescent, l'ancien Diable rouge n'était pas présent lors du partage 1-1 des siens face à l'Olympiacos en barrage retour de la compétition.

Battus 1-3 à l'aller, les Anglais ne sont pas parvenus à remonter les Grecs. Les deux buts de la rencontre ont été inscrits en fin de match. Podence a d'abord ouvert le score en faveur de l'Olympiacos avant que Vydra n'égalise dans la foulée (86e).

Dedryck Boyata et le Celtic Glasgow ont quant à eux fait le job en battant 3-0 les Lituaniens de Suduva. Contrairement au match aller qui s'était terminé 1-1, le Celtic ne s'est pas laissé surprendre et a assuré la qualification grâce aux buts de Griffiths (27e), McGregor (53e) et Ajer (61e). Boyata a disputé toute la rencontre.