Le Belge Antoine Bernier acteur majeur de la victoire historique de Dudelange

Les Luxembourgeois de Dudelange ont ramené un point de leur déplacement à Nicosie (3-4). Les fans du F91 peuvent dire merci à Antoine Bernier, brillant pour ses grands débuts en phase de groupe de l’Europa League, et à Danel Sinani, auteur d’un doublé.



A 22 ans, le jeune attaquant belge ne présentait sur son CV européen que quelques rencontres de Youth League (9 matches, 2 buts) et quelques matches de tours préliminaires. Il a pourtant été le grand artisan du partage de Dudelange avec une passe décisive et un but.



Le Dinantais a été formé à Anderlecht mais il n’a jamais réussi à percer en équipe première. Laissé libre par le Sporting en juillet 2018, il s’est recasé à l’Antwerp qui l’a prêté au Lierse puis au F91. Dans cette équipe à l’accent belge (8 joueurs) désormais dirigée par Bertrand Crasson, l’ailier gauche s’est imposé comme titulaire. Il a participé aux six matches qui ont permis à Dudelange de rejoindre les poules de la C3 pour la deuxième année de suite.



Sur la pelouse du GSP Stadium de Nicosie, Bernier a d’abord joliment lancé Sinani vers le 0-1 (36e), avant de se charger du deuxième but d’une frappe sèche (51e). Les Luxembourgeois ensuite ont connu un black-out de quatre minutes. Le temps pour Pavlovic (54e et 58e) et De Vicenti sur penalty (56e) de complètement renverser la situation.



Mais Dudelange a du caractère et l’a prouvé. Stolz a égalisé (72e) avant que Sinani ne valide la première victoire de son équipe en phase de groupe de l’Europa League avec son doublé (82e).



Avec ce succès le quadruple champion du Luxembourg en titre fait déjà mieux que la saison dernière où il n’avait engrangé qu’un point.