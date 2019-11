La sublime talonnade en pleine extension de Manuel Fernandes - © Tous droits réservés

La Madjer de Manuel Fernandes - Krasnodar - Trabzonspor - 07/11/2019 Opposé à Trabzonspor, lanterne rouge du groupe C, Krasnodar n'a pas mis longtemps à se mettre en évidence. C'est Manuel Fernandes qui a mis son équipe sur du velours dès la demi-heure avant de réitérer quelques minutes plus tard. Un deuxième but qui vaut d'ailleurs le détour. En pleine extension, le médian portugais a repris un centre au cordeau de Suleymanov d'une talonnade acrobatique. Superbe !