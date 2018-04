La Lazio et Lukaku éliminés par Salzbourg dans un match fou, Arsenal et l'Atlético assurent

La Lazio a mordu la poussière sur le terrain de Salzbourg. Malgré la victoire 4-2 au match aller, les Romains se sont inclinés 4-1 en Autriche. Immobile avait donné trois buts d'avance à la Lazio (55e) avant que Dabbur n'égalise 60 secondes plus tard (56e). Dans une fin de match complètement folle, Salzbourg plantait trois buts en l'espace de quatre minutes. Haidara (72e), Hwang (74e) et Lainer (76e) envoyaient les Autrichiens en demi-finale. Sur le banc au coup d'envoi, Jordan Lukaku est monté au jeu à la 60e minute. Il n'y a donc plus de joueurs belges en Europa League.

Arsenal et l'Atlético Madrid ont également validé leur ticket pour les demi-finales. Les Londoniens, vainqueurs 4-1 au match aller, ont souffert sur le terrain du CSKA Moscou. Chalov (39e) et Nababkin (50e) avaient permis aux Russes d'y croire mais Welbeck (76e) et Ramsey (90e+2) ont mis les Gunners à l'abri (2-2).

Les Madrilènes, de leur côté, se sont qualifiés malgré leur défaite 1-0 au Sporting Lisbonne sur un but de Montero (28e). L'Atlético s'était imposé 2-0 au match aller.

Le tirage au sort des demi-finales aura lieu le vendredi 13 avril à 12h00 au siège de l'UEFA à Nyon. Les demi-finales aller se joueront le jeudi 26 avril, les matchs retour se tiendront, eux, le jeudi 3 mai.