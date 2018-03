La Lazio de Lukaku fait chuter Kiev, l'Atlético et Marseille en quarts avec la manière

Marseille s'est également qualifié pour les quarts de finale grâce à son succès 3-1 à l'aller, tout comme au retour (1-2) à Bilbao. Dimitri Payet sur penalty (38') et Lucas Ocampos (52') avaient lancé l'OM vers la victoire tandis qu Bilbao réduisait la marque via Inaki Williams (74').

L'Atlético Madrid épouvantail de l'Europa League : un doublé de Fernando Torres et un bijou d'Antoine Griezmann ont permis aux Colchoneros d'atteindre les quarts en écrasant le Lokomotiv Moscou (1-5), une semaine après leur démonstration à l'aller (3-0).

Malgré le froid et la neige moscovite, Angel Correa s'est régalé avec un but (16') et deux passes décisives pour Fernando Torres (70') et Antoine Griezmann, buteur d'un lob délicieux après un coup du sombrero de son partenaire argentin (85').

Saul a lui aussi participé à la fête (47') et Fernando Torres avait inscrit un premier but sur un penalty provoqué par Grizi (65'), alors que le Lokomotiv avait provisoirement égalisé par Maciej Rybus (20').

Bref, une sacrée démonstration de force de la part de l'équipe de Diego Simeone, pourtant privée de Diego Costa (contusion), Kevin Gameiro (cuisse) et Jan Oblak (ménagé).

L'avertissement est lancé à tous les autres qualifiés en quarts de C3 : cette coupe, l'Atlético Madrid la veut !