La Gantoise et Wolfsburg s'affrontent dans le choc du Groupe I ce jeudi à la Ghelamco Arena à 18h55. Avec une victoire et un partage au compteur, les deux clubs se partagent la première place. L'éventuel vainqueur de cette rencontre fera un pas vers la qualification.



> Ce match sera à suivre en direct vidéo sur La Deux et sur Auvio dès 18h20.

Les Buffalos abordent ce match avec envie et ambition. "C'est un match très important si nous voulons terminer premiers ou deuxièmes du groupe. Si nous pouvions surprendre et gagner, ce serait parfait", a déclaré l'entraîneur gantois Jess Thorup.

Les Gantois espèrent confirmer leur solidité à domicile. "Si tu gagnes onze fois de suite, tu engranges de la confiance en toi et la conviction qu'il est possible de battre même l'une des meilleures équipes d'Europe. C'est l'occasion de montrer que nous pouvons battre Wolfsburg", a souligné le Danois.

Les Loups, co-leaders de la Bundesliga, ont aussi des arguments à faire valoir. "J'ai lu qu'ils ne perdent plus depuis presque vingt matchs (treize en réalité, ndlr). C'est clairement une équipe du top. Mais nous avons confiance en notre manière de jouer", a ajouté Thorup.



"Un duel difficile nous attend", a confirmé Oliver Glasner le coach de Wolfsburg. En 2016, les chemins de La Gantoise et de Wolfsburg s'étaient déjà croisés. Les deux équipes avaient alors franchi la phase de poules de Ligue des Champions et s'affrontaient en huitièmes de finale. Les Allemands s'étaient finalement qualifiés grâce aux victoires 2-3 à Gand et 1-0 à domicile. "Si on obtient le même résultat qu'il y a trois ans, je n'aurai pas de quoi me plaindre", a plaisanté le coach de Wolfsburg.