La Gantoise avec sa formule magique à Saint-Etienne

Wolfsburg - La Gantoise : Le Résumé du Match - Europa League - Groupe I - 07/11/2019 La quatrième journée d’Europa League oppose, ce jeudi soir, Wolfsburg à La Gantoise, soit un affrontement entre les deux premiers du groupe I. La formation belge est mentalement restée au vestiaire en début de partie tant les Allemands sont archi-dominateurs. Aucune tentative pour Gand et Wolfsburg mène très logiquement au repos suite à l’ouverture du score de Joao Victor (20e, 1-0). Le troisième de Pro League réagit enfin dès l'entame de la deuxième période. Yaremchuk décoche un bel envoi en force et ramène les deux équipes à égalité (50e, 1-1). Le doute gagne les visités et la physionomie du match tourne complètement. Les Buffalos en profitent et Depoitre, sur un coup de coin de Vadis, place sa formation aux commandes (65e, 1-2). Les Gantois font mouche une troisième fois, à nouveau sur coup de coin, par l’intermédiaire de Ngadeu (76e, 1-3). L’orage est passé. Les Allemands se procurent deux grosses opportunités, mais ils ne peuvent éviter cette défaite à domicile. Faible à l’extérieur cette saison, Gand récolte un succès précieux, s’isolant au passage en tête du groupe (8 points). Suivent Wolfsburg (5), Saint-Etienne (3) et Oleksandriya (3).