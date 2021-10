La chute vertigineuse du coefficient européen belge : petites causes, grandes conséquences

Partizan Belgrade - La Gantoise : 0-1 - Conférence League 2022 - Phase de Poule - 21/10/2021 C’était l’affiche du groupe B. Les Gantois se déplaçaient en Serbie pour affronter le Partizan Belgrade dans l’affiche qui opposait les deux équipes au score idéal dans ce groupe. Bien parties pour se qualifier, les deux formations avaient pour objectif de s’envoler en tête de la poule.Le premier tir cadré arrive à l’heure de jeu via Vadis mais la frappe manquait de précision pour inquiéter Aleksandar Popovic. Quelques minutes plus tard, Matisse Samoise récupère un ballon côté droit et adresse un centre millimétré pour la tête de Sven Kums qui met les Buffalos aux commandes. Ce but délivre les hommes de Hein Vanhaezebrouck. A l’heure de jeu, Vadis hérite d’un coup-franc dangereux à l’entrée de la surface mais le gardien serbe devine la trajectoire. Quelques secondes plus tard, l’équipe belge se crée une nouvelle grosse occasion mais le portier serbe s’illustre à nouveau en repoussant un tir de Nurio Fortuna. Les Gantois se contentent ensuite de gérer face à une équipe serbe qui n’a pas cadré la moindre frappe en 90 minutes de jeu malgré une frappe surpuissante d’Igor Vujacic qui s’écrase sur la barre transversale à quatre minutes du terme.