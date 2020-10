La bourde du gardien d'Arsenal, directement puni par le Rapid Vienne

Débuts manqués pour Arsenal dans son premier match du groupe B, ce jeudi soir en Europa League, face au Rapid de Vienne.

A la 51e minute, le gardien d’Arsenal, Bernd Leno, pensait avoir le temps de relancer les siens, balle au pied. C’est sans compter sur la ruse du renard viennois, Taxiarchis Fountas. L’attaquant Grec du Rapid a profité de la nonchalance du gardien allemand pour ouvrir le score.

Mais les Gunners se sont repris en marquant à deux reprises, via David Luiz à la 70e et Pierre-Emerick Aubameyang à la 74e. Un doublé en 4 minutes qui a permis à Arsenal de s'imposer en déplacement à Vienne sur le score de 1 but à 2.