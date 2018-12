La boulette parfaite du portier du Celtic face à Salzbourg

Ce jeudi soir, le Celtic Glasgow s’est incliné 1-2 à domicile face au RB Salzbourg dans le cadre de la dernière journée de la phase de poules de l’Europa League.

Les deux équipes sont qualifiées pour le tour suivant, malgré le but gag offert par les Ecossais aux Autrichiens. A la 78e minute de jeu, le portier écossais Gordon tente une relance à la main. Celle-ci est totalement loupée et Gulbrandsen, qui se trouve seulement à deux mètres du keeper, en profite et file inscrire le deuxième but des Autrichiens.

Assurément la boulette de la soirée en Europa League.