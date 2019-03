La belle bicyclette de Milik, félicité avec humour par Mertens

Arkadiusz Milik a inscrit, à la 14ème minute, le premier but de la rencontre entre Salzbourg et Naples en huitième de finale retour d’Europa League ce jeudi soir. Après une perte de balle autrichienne sur le flanc droit et un centre mal dégagé par les défenseurs visités, l’attaquant polonais de 25 ans, en renard des surfaces, a repris le ballon dans les airs d’une superbe retournée acrobatique.

C’est le 2ème but dans cette compétition cette saison pour Milik, son 17ème but toutes compétitions confondues.

Le buteur a célébré son goal avec Dries Mertens qui en a profité pour lui "pincer" le nez. Un geste qui témoigne de la complicité entre les deux attaquants qui étaient en concurrence, au poste d’attaquant de pointe, l’année dernière.

Cette partie s’est finalement soldée sur le score de 3-1 pour Salzbourg. Un score qui ne suffira, aux Autrichiens, pour se qualifier pour les quarts de finale puisque les Napolitains avaient remporté le match aller 3-0. En plus d’être joli, ce but de Milik aura donc été décisif.