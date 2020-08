L'Inter Milan en demi-finale de l'Europa League grâce à un but de Lukaku contre Leverkusen

Nouveau record de but (31) et qualification pour Romelu Lukaku et l'Inter Milan qui filent en demi-finale de l'Europa League après leur victoire 2-1 contre Leverkusen. - © Marius Becker - BELGAIMAGE

Inter Milan - Bayer Leverkusen : Le Résumé du Match - Europa League 2020 - Quart de Finale -... Intenable ce lundi soir face au Bayer Leverkusen, Romelu Lukaku a largement contribué à la qualification de l’Inter Milan pour les ½ finale de l’Europa League.