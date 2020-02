L'Inter et Lukaku face à Getafe, choc FC Séville-AS Rome en 1/8 de finale

La Gantoise - AS Roma : Le Résumé du Match - Europa League - 16ème de Finale Retour - 27/02/2020 Partage 1-1 entre Gand et la Roma ce jeudi soir dans le cadre des 16e de finale retour de l’Europa League. Battus au match aller (1-0), les Buffalos sont éliminés de la compétition malgré un double-duel plus que convaincant lors duquel ils auront tenu tête à l’une des valeurs sûres de Serie A. Ce jeudi soir, les Buffalos avaient même été mis sur orbite en première mi-temps par leur homme providentiel, Jonathan David, à la retombée d’un centre au cordeau de Roman Bezus. Mais une approximation défensive de l’axe Plastun-Ngadeu leur a coûté un but dans la foulée, des oeuvres de Justin Kluivert. 1-1 score final et un partage insuffisant donc des Buffalos qui quittent la scène européenne avec quelques frustrants regrets. Du côté de la Roma, l’opportunisme et le réalisme auront été les maîtres-mots d’une qualification pas forcément méritée mais acquise à l’expérience face à des Buffalos trop naïfs.