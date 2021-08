L'Europa League et la Conference League sur les médias de la RTBF jusqu'en 2024

La RTBF a acquis pour trois ans les droits de l'Europa League et de la nouvelle compétition européenne, l'Europa Conference League. Ces compétitions seront donc à suivre sur tous les médias de la RTBF jusqu'en mai 2024.

"Vu le virage pris par le football européen, ces deux compétitions sont celles qui correspondent le mieux au niveau sportif des clubs belges", explique Benoît Delhauteur, responsable de la rédaction sportive à la RTBF. "On en a déjà la preuve cette saison avec, au total, trois clubs engagés. En Conference League, plus abordable, les clubs de Pro League peuvent même se montrer assez ambitieux sur le long terme. Il était donc logique pour nous, en tant que service public, de diffuser ces deux compétitions propices à de meilleurs résultats belges."

Chaque jeudi de compétition, Tipik diffusera à 18h45 et 21h deux matches choisis dans le programme d'Europa League et de Conference League, en fonction des affiches proposées, avec naturellement une priorité donnée aux clubs belges tant qu'ils sont encore en course.

Lors de ces trois saisons, la RTBF collaborera par ailleurs avec la chaîne AB3. Lors de chaque soirée de quart de finale et de demi-finale, vu la concomitance des matches, Tipik diffusera une rencontre à 21h: ce sera soit celle concernant un club belge soit la plus belle affiche. Lors de ces soirées, AB3 diffusera en direct une autre rencontre. AB3 diffusera en outre la finale de Conference League. La finale de l'Europa League sera diffusée sur Tipik. Si un club belge atteint la finale de Conference League, le match sera bel et bien retransmis en direct sur Tipik.