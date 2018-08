L'Europa League de retour sur la RTBF, découvrez le dispositif

L'Europa League est de retour sur la RTBF ! Après dix ans d'absence, les rencontres européennes seront donc à nouveau diffusées sur nos antennes à partir du 20 septembre 2018 et ce pour une durée de trois ans.

"L’Europe nous manquait"

Ces dernières années, la RTBF était très présente autour des Diables Rouges et de la Pro-League mais absente des terrains européens alors qu’il y avait trois journées de compétitions par semaine. L’objectif de la rédaction des sports était de se positionner pour retrouver une journée européenne.

Michel Lecomte, le directeur des sports, se réjouit de ce retour de la RTBF sur des rencontres européennes en direct dans une compétition qui nous permettra de suivre le parcours des clubs belges les plus suivis dans le sud du pays ; Anderlecht et le Standard.

Cela fera donc quinze soirées européennes par saison et 29 rencontres en direct, programmées à 18h55 et 21h05 dans un programme qui débutera à 18h25.

Michel Lecomte, souhaite également marquer le coup en faisant confiance à son équipe de commentateurs dont les téléspectateurs ont pu apprécier la diversité, l’efficacité et l’enthousiasme pendant la Coupe du Monde 2018.

Pour les différents directs de la compétition, la RTBF se déplace dans les studios de Dreamwall à Charleroi. Le succès du Mondial avec sa réalité augmentée aura eu son petit effet, puisque l’équipe des sports misera, cette fois encore, sur les effets virtuels.

Un visage féminin à la présentation

La présentation de cette saison 2018-2019 sera confiée à une journaliste qui est une référence dans le monde footballistique : Christine Schréder. Ces dernières années, Christine a développé une expertise que tous les amateurs de foot apprécient ; en Pro League et dans l’Europe des 11 sur BeTV. Pour Michel Lecomte, la présence d’un visage féminin à la présentation est une réelle plus-value. "Je ne l’ai jamais caché, nous faisons confiance à une valeur sûre en affirmant un souhait qu’a l’entreprise : la diversité et je suis sensible à la volonté de féminiser notre antenne depuis longtemps. Christine, j’en suis certain, sera la femme de la situation". De plus, VOO Sport World est aussi détenteur des droits annexes de l’Europa League.

Aux côtés de Christine Schréder, les téléspectateurs retrouveront Swann Borsellino

Dans son rôle de consultant, Swann Borsellino a fait l’unanimité durant toute la Coupe du Monde. Il sera présent tous les jeudis sur le plateau de la RTBF. Plus personne ne doute de ses connaissances foot, de sa sincérité, de son humour. Ces atouts incontestables et son naturel sont des éléments que la RTBF a voulu pérenniser en lui demandant de rejoindre son équipe.

Thomas Chatelle dans l’équipe des commentateurs pour les matches de la soirée

Aux commentaires, les téléspectateurs retrouveront Rodrigo Beenkens, Vincent Langendries, Pierre Deprez, Hervé Gilbert, Frank Peterkenne et un petit nouveau, pas si nouveau que ça : Benjamin Deceuninck. "Je suis ravi d’aller commenter des matches, le terrain me manquait". Pour la tête d’affiche, Thomas Chatelle sera à leurs côtés en direct.

Cette équipe de journalistes assurera également les interviews d’après match et les différents résumés dans toute la matière foot, traitée chaque soirée.

Enfin, Pascal Scimè sera présent sur le plateau pour situer les enjeux des rencontres et proposera avec Alex Teklak, les pages d’analyses.