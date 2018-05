L'Atletico ne tremble pas face à Arsenal et accède à une nouvelle finale

Après le 1-1 obtenu au match aller, l’Atletico Madrid a pris le meilleur à domicile face à Arsenal ce jeudi soir (1-0). L’unique but de la soirée a été inscrit par Diego Costa . Les Espagnols accèdent à la finale, leur neuvième sur la scène européenne, les hommes d’ Arsène Wenger sont eux éliminés pour la 250e et dernière européenne du coach français à la tête des Gunners.

Le résumé du match

Après un premier coup dur à la suite de la blessure de son capitaine Koscielny, sorti sur civière dès la 8e minute de jeu après un changement d'appuis mal négocié, Arsenal a eu bien du mal à faire le jeu. Et les choses ne vont pas aller mieux, puisque les Londoniens vont voir les Madrilènes prendre les devants quelques secondes avant la pause sur l'ouverture du score de Diego Costa, qui a pris le dessus sur Bellerin avant de propulser le cuir au fond des filets d'Ospina (45+2, 1-0).

Au retour des vestiaires, Diego Costa, gêné par le retour défensif de Chambers, manque de peu le break (55e), avant de trouver Griezmann dans une position idéale. Le Français ne parvient toutefois pas à faire mouche sur sa frappe du gauche (67e). Pour clôturer une excellente prestation de sa part, Diego Costa, remplacé dans la foulée par Torres, s'est montré une ultime fois dangereux face à Ospina mais n'a pas réussi à porter le score à 2-0 (81e). Solides dans les derniers instants de la rencontre, les Madrilènes valident finalement leur ticket pour la finale, la cinquième en huit saisons, grâce à leur court succès 1-0 acquis à domicile.

L'Atletico Madrid a remporté l'Europa League en 2010 et 2012 et a été finaliste de la Ligue des champions en 2014 et 2016. Les Colchoneros avaient aussi atteint la finale de la Coupe des champions en 1974.