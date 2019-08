L'arbitre blessé et le match Craiova-Honved interrompu 30 minutes

Une bagarre, des pétards, une interruption de plus de 30 minutes, des tirs au but et un changement d'arbitre... Le match retour du deuxième tour de qualification de la Ligue Europa entre les Roumains de Universitatea Craiova et Budapest Honved a été très agité.

A la 120e minute de jeu, l'arbitre nord-irlandais Arnold Hunter est tombé au sol, se tenant le côté du visage, sur les images de la télévision, après qu'un pétard a explosé a côté de lui.

Dans la foulée, alors que le terrain était envahi par les remplaçants et le staff des deux clubs, le match a été arrêté.

Après de longues discussions entre les officiels, la rencontre a fini par reprendre avec le quatrième arbitre au sifflet. Celui-ci n'a passé qu'une minute sur le terrain avant de siffler la fin de la rencontre... à la 150e minute.

Les Roumains se sont finalement qualifiés aux tirs au but après trois arrêts de leur gardien italien Mirko Pigliacelli, éliminant du même coup le club hongrois, où évolue l'ancien international espoir français David N'Gog, passé par le PSG ou Liverpool.