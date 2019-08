L'Antwerp totalement surpris : "Nous allons voir si nous pouvons revenir sur la décision"

"Nous tombons complètement des nues", a déclaré Sven Jaecques, conseiller sportif de l'Antwerp, à l'agence BELGA mardi. Le Great Old a appris mardi après-midi que ses supporters n'étaient pas autorisés à assister au match aller des barrages de l'Europa League prévu jeudi (20h30) contre l'AZ dans le stade du FC Twente.

"Nous cherchons actuellement une solution. Nous n'avons pas du tout été impliqués dans cette décision, la surprise est vraiment totale pour nous. Nous allons maintenant contacter l'UEFA pour voir les possibilités qui s'offrent à nous. Nous espérons naturellement pouvoir revenir sur cette décision mais je ne connais pas le règlement UEFA par cœur. Il va falloir étudier ça."

Mardi, le bourgmestre d'Enschede Onno van Veldhuizen, en concertation avec la police, le ministère public ainsi que des représentants de l'AZ Alkmaar, du FC Twente et de la fédération néerlandaise de football (KNVB), a annoncé que le match se jouera sans supporters anversois. Ils on estimé que "le maintien de l'ordre public et la sécurité dans la ville ne pouvaient pas être garantis autour du stade".

En novembre 2015, le Sporting d'Anderlecht et La Gantoise ont également dû voyager sans fans sur la scène continentale. A la suite des attentats terroristes à Paris, le RSCA n'avait pas eu de soutien des tribunes pour son déplacement à l'AS Monaco, en phase de poules de l'Europa League, à l'instar des Gantois contre l'Olympique Lyonnais, en phase de groupes de la Ligue des champions. Cela n'avait pas empêché Bruxellois et Gantois de respectivement s'imposer 0-2 et 1-2.

Ce match aller entre l'AZ et l'Antwerp se déroule à Enschede, à Twente, car le stade d'Alkmaar est interdit d'accès depuis une dizaine de jours lorsqu'une partie du toit s'était effondrée sous les rafales de vent.