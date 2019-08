L'Antwerp fête son retour en Europe par une courte victoire

L’Antwerp a battu le Viktoria Plzen par le plus petit écart ce jeudi au Stade Roi Baudouin au troisième tour préliminaire aller de l’Europa League. Ivo Rodrigues a marqué juste avant la demi-heure de jeu et a donné la victoire au Great Old.

Le club anversois, dernier finaliste belge d’une Coupe d’Europe en 1993, a renoué avec son glorieux passé européen. Après 25 ans d’attente, les bouillants fans du matricule 1 ont vu leur patience récompensée. Ils ont dû délaisser leur vénérable Bosuil, non homologué pour les rencontres européennes, mais ils ont eu le bonheur de voir leur équipe gagner.



Pour ne rien gâcher, ils ont vu un joli but. Décalé par Lior Refaelov, Rodrigues a fixé son opposant avant d’enrouler sa frappe pour trouver la lucarne d’Ales Hruska. La blessure rapide du défenseur Junior Puis, remplacé par Dylan Batubinsika, n’a pas trop pénalisé l’Antwerp. Les hommes de Bölöni ont tenu le zéro et auraient sans doute mérité de se déplacer en République tchèque avec un avantage plus conséquent.



S’ils devaient franchir ce cap, les Anversois devront encore sortir vainqueur d’une double confrontation contre Mariupol ou l’AZ Alkmaar (0-0 au match aller en Ukraine) avant de rejoindre la phase de groupe.