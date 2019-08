L'Antwerp arrache sa qualif à dix, Gand aussi en barrages de l'Europa League

Un miracle, et même deux. Le premier, c'est d'avoir tenu pendant 81 minutes, le nul blanc synonyme de qualification de l'Antwerp pour les barrages de l'Europa League, jeudi soir au Stade Struncovy Sady du Viktoria Plzen, battu 1-0 à l'aller au Stade Roi Baudouin à Bruxelles. Après une kyrielle d'occasions manquées, Krmencik a planté deux buts pour Plzen, aux 81e et 97e minutes.

Le deuxième (miracle), c'est le but inespéré inscrit à la 113e par Mbokani, incertain et donc sur le banc au coup d'envoi. Il permet non seulement à l'Antwerp, en infériorité numérique après l'exclusion de Seck, qui a pris deux cartons jaunes à la 101e, de sauver l'honneur après avoir échappé à une véritable correction... mais bien sûr, et surtout, d'affronter les Néerlandais de l'AZ Alkmaar, tombeurs 4-0 des Ukrainiens de Mariupol (0-9 à l'aller), avec un ticket pour la phase de poules pour enjeu.

Gand tranquillement

La Gantoise, de son côté, a assuré sa place pour les barrages de l'Europa League grâce à sa victoire 3-0 sur le club chypriote de l'AEK Larnaca au match retour du 3e tour de qualifications. les deux équipes s'étaient quittées sur un partage 1-1 sur les bords de la Méditerranée. Jeudi soir, à la Ghelamco Arena, Depoitre (64e) et David (90e+3 et 90e+6) ont marqué les buts des Buffalos.

Le dernier obstacle des Buffalos avant la phase de groupes de l'Europa League sera Rijeka. Le club croate a dominé Aberdeen 0-2, jeudi en Ecosse, après avoir déjà remporté le match aller 2-0 à domicile. Les barrages se tiendront les 22 et 29 août.