L'amour de Preud'homme pour son Standard et les souvenirs de Nesta à la Lazio: un magazine de l'Europa League sentimental

A une journée de la fin de la phase de poules de l’Europa League, le suspense est à son comble. Notamment pour le Standard qui peut encore espérer se qualifier. L'occasion était belle d'aller voir Michel Preud’Homme afin d'évoquer son amour pour le club de sa ville et de revenir sur l' exploit des Rouches face au quintuple vainqueur de la compétition, le FC Séville.

Nous irons aussi à la découverte d’une autre équipe de la poule du Standard: Krasnodar. Un club axé sur le développement des jeunes et dont le centre de formation fait rêver toute la Russie. Découverte aussi d’un des meilleurs buteurs d’Europe. Avec 19 buts toutes compétitions confondues, Mbawana Samatta vit une saison de rêve pourtant, ces débuts dans le football n’ont pas été simples.

Enfin, dans la série "archives", le Romain Alessandro Nesta reviendra sur la fierté qu’il a eu de porter le maillot biancoceleste de la Lazio. Et on oublie pas de revenir sur tous les plus beaux buts de la cinquième et avant-dernière journée de l’Europa League.