Kums : "On a tout donné, mais c'est une grosse désillusion !"

Dos au mur avant le match avec son unique point et sa dernière place du groupe, le Sporting d'Anderlecht n'est pas parvenu à inverser la tendance, s'inclinant devant le Fenerbahçe (0-2), jeudi à Istanbul dans le cadre de la 4e journée du groupe D de l'Europa League.

"J'ai trouvé qu'on était bien dans le match, mais on se créait trop peu d'opportunités. C'est une grosse désillusion même si nous savions que cette rencontre allait être difficile. Nous sommes surtout éliminés à cause de notre défaite à Trnava et durant le partage contre Fenerbahçe. On a tout donné, on ne peut rien reprocher à personne", a précisé Sven Kums après la partie.

"Je trouve qu'on a bien joué ce soir. Encore une fois, on a manqué de maturité et d'expérience. On ne doit pas s'arrêter sur ce match, on doit garder la tête haute et regarder vers la suite", a lui précisé Landry Dimata à notre micro.

Et leur entraineur Hein Vanhaezebrouck de conclure : "Je pense qu'on a livré une bonne partie, sans doute dans le match le plus difficile de notre parcours. Nous n'avons pas su créer assez de dangers et mettre cette défense en difficulté. Je dois rester positif, avec le jeu et la volonté affichée. Le bilan européen est négatif. On est éliminé, mais il faudra prendre des points durant les deux derniers matches. Pour le coefficient belge et pour notre futur."