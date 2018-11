Krasnodar : le don de Catherine

C’est une ville-forteresse, fière et grave élevée par les Cosaques le long de la rivière Kouban. Depuis 1793, l’histoire matraque ce Caucase du Nord. D'abord, les Turcs et leur soif de conquête en mer Noire. Ensuite, la Gestapo et les escadrons Einsatzgruppen qui brûlent, pendent, fusillent, gazent dans des camions aménagés des milliers de juifs, de communistes, de résistants. Il y a 10 ans, c’était enfin l’un des foyers de grippe aviaire.

Aujourd’hui, Krasnodar vieillit. La pluie d'investissements a arrosé Sotchi, 170 km plus au sud. Pour les Jeux olympiques. Pour la Coupe du monde où la candidature de Krasnodar n’a pas passé la rampe de la stratégie politique. Alors ici, le vieux tramway traîne sa carcasse dans les venelles et artères éventrées qui ont depuis longtemps oublié qui du béton, du gravier ou du pavé était là le premier.