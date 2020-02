Kamada, ancien joueur de Saint-Trond, inscrit un "hat-trick presque parfait" contre Salzbourg

Daichi Kamada est l'un des hommes en vue des seizièmes de finale aller d'Europa League. Le joueur japonais a tout simplement inscrit un triplé pour Francfort face à Salzbourg... Et s'il n'a pas inscrit ce que l'on appelle un hat-trick parfait puisque ses deux premiers buts étaient en première mi-temps, le troisième en deuxième période, c'était presque le cas.

Il a d'abord marqué du pied droit, ensuite du pied gauche et finalement de la tête. L'ex-Trudonnaire a fait étalage de toute sa palette. Et évidemment ce triplé a mis Francfort dans de très bonnes dispositions pour le match retour avec un score de 4-1 au coup de sifflet final. Le quatrième but de Francfort est l'oeuvre de Kostic, Hwang Hee-Chan a réduit le score.