Kabasele : "Chelsea-Arsenal, une belle finale entre deux équipes qui se détestent"

Ce mercredi soir, l'Europe du football aura les yeux tournés vers le stade olympique de Bakou, en Azerbaïdjan, mais elle aurait très bien pu regarder du côté de Londres tant l'affiche de cette finale aura l'accent british. Car les deux voisins Arsenal et Chelsea ont tenu leur rang dans cette C3.

"Au départ de la compétition, il s’agissait des deux favoris. Arsenal a la possibilité de sauver sa saison en se qualifiant pour la Champions League. Chelsea l’a déjà réalisé via le championnat. Le match sera ouvert, indécis, une belle finale donc. En championnat, les deux affrontements étaient serrés. Il y a une rivalité entre les deux équipes londoniennes, mais leur ennemi commun se nomme Tottenham. Arsenal et Chelsea ne sont pas les deux plus grands rivaux en Angleterre, mais ça reste deux équipes qui se détestent", a expliqué Christian Kabasele, défenseur de Watford, à notre micro.

Si Eden Hazard est dans un grand jour, il va gagner le match à lui tout seul ...

Et le Diable rouge d’ajouter : "Arsenal devra être efficace en contre-attaque car Chelsea va, je pense, monopoliser le ballon. La clé sera aussi de neutraliser Jorginho, il ne faut pas qu’il touche trop de ballons. Ce qui peut faire la différence pour Chelsea, c’est Eden Hazard. J’ai regardé beaucoup de matches des Blues : si Hazard est dans un grand jour, il va gagner le match à lui tout seul. Si Arsenal arrive à le bloquer, ça va être compliqué pour Chelsea car l’équipe n’a pas vraiment de joueur qui peut prendre le relais quand Eden est bloqué. Ca pourrait être l’occasion pour lui de donner un cadeau à son club avant de partir. Ce serait la manière façon pour lui de dire au revoir à Chelsea, même si son transfert n’est pas encore officiel. Mon pronostic ? Je vais opter pour les Blues, avec un doublé d’Eden."

Le médian de Chelsea a terminé sa meilleure saison statistique (16 buts et 15 passes décisives en championnat) et rêve de remporter une deuxième Europa League, après 2013, avant, de fait, de peut-être s'envoler pour le Real Madrid.