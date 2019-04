Jovic et Joao Felix, duel de talents

Après la brillante prestation en Ligue des Champions de l’Ajax et de ses jeunes pépites… Place ce jeudi soir à la Ligue Europa et ses ¼ de finale retour… Dans la 2eme compétition européenne aussi, les jeunes talents ne manquent pas… Ce soir lors de Francfort – Benfica, deux jeunes seront au centre de l’attention : le Serbe Luka Jovic (21 ans) chez les Allemands et Joao Felix, un jeune portugais de 19 ans inconnu du grand public il y a peu…

Alors que les Pays-Bas et l’Europe du foot toute entière savourent les exploits de la classe biberon de l’Ajax… Le Portugal s’est découvert en Joao Felix, la probable star du futur… Certains osent même la comparaison hasardeuse avec Johan Cruyff… Même si les caractéristiques physiques, l’attitude et la facilité balle au pied sont en effet identiques… Une chose est sûre Felix est le plus grand talent portugais depuis l’éclosion de Cristiano Ronaldo.

Prédestiné ?

Au match aller remporté 4-2, l’attaquant a marqué les esprits en devenant le plus jeune auteur d’un triplé en Ligue Europa… Remportant son duel à distance avec Jovic (qui coïncidence, appartient aussi à Benfica). Formé à Porto durant sept saisons, le talent de Joao Felix ne saute pas aux yeux… Jusqu’en moins de 19 ans, il n’est d’ailleurs même pas repris en sélection nationale.

Celui, qui " n’a jamais eu de plan B à part le foot ", de l’aveu même de sa maman, croit en sa bonne étoile et rejoint Benfica en 2015. Il deviendra quelques mois plus tard, le plus jeune débutant en équipe B de l’histoire du club à 16 ans et 312 jours. Aujourd’hui, sa valeur est déjà estimée à 120 millions d’euros. Le prix de sa clause de départ. Le Real et la Juventus de son compatriote Cristiano Ronaldo se sont déjà renseignés. La vieille dame, à la recherche de jeunes talents, possède en CR7 un ambassadeur idéal dont l’agent, Jorge Mendes, est le même que celui de Joao Felix. Coïncidence ?

L’Europa League c’est à suivre en direct sur la RTBF. En télé sur la 2 dès 20h20 avec Naples – Arsenal en direct et Chelsea – Prague sur RTBF Auvio.